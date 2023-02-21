Дагестанский блогер Хасбик стал долларовым миллионером

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, стал долларовым миллионером.

По данным Forbes, за последние три года 20-летний блогер заработал 2,2 миллиона долларов, это 160 миллионов рублей. Большую часть денег, по подсчетам экспертов, Хасбику принесли ролики на YouTube и контракт с UFC.

Хасбик ростом 93 см начал набирать популярность в 2019 году. В 2022 году он подписал пятилетний контракт с UFC. Осенью прошлого года Хасбик провел встречу с фанатами в Буэнос-Айресе (Аргентина). По данным местных СМИ, билеты на встречу с блогером стоили от 3 до 18 тысяч долларов.