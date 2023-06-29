Дамир Исмагулов: «Я как Ломаченко в боксе, но только в ММА»

12-й номер рейтинга UFC в легком весе казахстанец Дамир Исмагулов (24-2) сравнил себя с экс-чемпионом мира по боксу в легком весе Василием Ломаченко (17-3).

«Я поработал над своими навыками борьбы — усилил свои слабые стороны, но так же продолжал развивать свои сильные стороны. Поэтому в этом бою я могу как бороться, так и бить. В любом случае я хотел бы, конечно, драться с ударниками: это будет ярко и можно забрать бонус. Я как Ломаченко в боксе, но только в ММА», — сказал Исмагулов на пресс-конференции UFC.

Исмагулов проведет следующий бой против 15-го номера рейтинга Гранта Доусона (19-1) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.