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Единоборства / ММА
ММА

20 мая, 16:15

Даурен Ермеков и Руслан Шамилов проведут бой за пояса двух лиг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Средневесы Даурен Ермеков и Руслан Шамилов встретятся в со-главном событии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza.

Их бой носит статус уникального для ММА, так как впервые на кону будут стоять пояса сразу двух крупных организаций. Шамилов является действующим обладателем пояса лиги Naiza. А звание чемпиона лиги Ural FC будет разыграно между Ермековым и Шамиловым. Победитель поединка станет обладателем обоих поясов.

В MMA в активе Ермекова 16 побед и 5 поражений. У Шамилова — 11 побед и 4 поражения.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алматы. В главном бою вечера клетку разделят россиянин Вячеслав Дацик и казахстанец Галымжан Жасланов

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