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20 мая, 18:00

Асланбек Бадаев объяснил, как судьи оценили бой Абдулаева и Фролова

Виталий Косик
Корреспондент
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал судейский вердикт поединка, в котором Шамиль Абдулаев одержал победу над Артемом Фроловым.

«В таких равных поединках нельзя категорично утверждать, кому можно или нужно отдать победу. Бойцов можно понять у бойцов эмоции. Они расстроены после поражения. Их представители могут быть категоричными. Но поединок был равным. Первый раунд все отдали Шамилю. Во втором раунде мне показалось, что нокдауна достаточно, чтобы отдать раунд Артему, но трое судей отдали раунд Абдулаеву. Третий и четвертый раунды судьи отдали Абдулаеву. В пятом раунде очевидно счет должен был быть 10:8, хотя один из судей дал 10:9. Это тяжело понять. Но эта единичка не решили исход.

Кто-то скажет, что бой нужно отдать Артему, потому что Шамиль буквально выживал в последнем раунде. Но только у одного судьи получилась ничья. Он не успел назвать своего победителя и его результат объявили как ничейный. Ничьи быть не может. Задним числом этот судья отдал победу Фролову за счет последнего раунда. Поэтому Абдулаев победил не «решением большинства», а «раздельным решением» судей», - приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru

Поединок прошел в рамках главного события турнира ACA 157. Также встреча состоялась в рамках четвертьфинала Гран-при среднего веса. Таким образом, Шамиль Абдулаев стал первым полуфиналистом этого дивизиона.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aslanbek-badaev-obyasnil-kak-sudi-ocenili-boi-abdulaeva-i-frolova-252571/
ММА
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