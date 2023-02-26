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Сегодня, 09:24

Нурулло Алиев рассказал, как относится к тому, что его путают с Хабибом

Давид Хачатрян
Нурулло Алиев.
Фото Соцсети
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23-летний боец из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0) сообщил, что в какую бы страну он ни приехал, его всегда путают с экс-чемпионом в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Меня вообще везде в любых странах путают [с Нурмагомедовым], — сказал Алиев на пресс-конференции UFC. — В торговые центры захожу в Америке, и маленькие детки подходят и спрашивают: «Хабиб, можно сфоткаться?» Я говорю: «Я не Хабиб, я Нурулло». Меня часто с ним путают. Бог так создал. Говорят, что мой стиль похож на его стиль. Меня сравнивают с одним из великих чемпионов, это приятно».
Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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