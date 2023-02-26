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Сегодня, 09:52

Лоик Раджабов дебютирует в UFC 4 марта

Давид Хачатрян
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32-летний легковес из Таджикистана Лоик Раджабов (16-4) дебютирует в сильнейшей MMA-лиге мира 4 марта на турнире UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Соперником Раджабова станет аргентинец Эстебан Рибович (11-0), сообщает журналист Игорь Лазорин в соцсетях.

Раджабов в прошлом бою одолел Зака Зейна (15-14) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 28 января 2022-го на EFC 44.

Рибович также дебютирует в UFC. Прошлый бой он выиграл у Томаса Полла (11-5) на Претендентской серии Даны Уайта нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 августа 2022-го.

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