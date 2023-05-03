Дэвид Фельдман: «Конор сказал, что бои на BKFC — это лучшее, что он когда-либо видел»

Глава кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман в интервью The MMA Hour рассказал о впечатлениях экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) от турнира BKFC 41.

«Несколько ребят из моей команды пообщались с ним [Макгрегором] после турнира, и он просто сказал: «Вот каким должен быть бой. Это лучшее, что я когда-либо видел».

Также Фельдман заявил, что сейчас его лига — это вторая по популярности бойцовская лига в мире.

«Мы поставили все на это мероприятие, мы сделали большую ставку, — отметил Фельдман. — Иногда говорят: „Иди по-крупному или иди домой“, и, к счастью, нам не пришлось идти домой. Мы сделали крупную ставку, и это подняло нас на пару ступенек выше. Я никогда не был высокомерным, ни в коем случае, но я думаю, что мы действительно стали второй бойцовской организацией в мире».

На BKFC 41 Майк Перри победил Люка Рокхолда техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на BKFC 41 в Колорадо, США.