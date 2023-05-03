КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:48

Дэвид Фельдман: «Конор сказал, что бои на BKFC — это лучшее, что он когда-либо видел»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман в интервью The MMA Hour рассказал о впечатлениях экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) от турнира BKFC 41.

«Несколько ребят из моей команды пообщались с ним [Макгрегором] после турнира, и он просто сказал: «Вот каким должен быть бой. Это лучшее, что я когда-либо видел».

Также Фельдман заявил, что сейчас его лига — это вторая по популярности бойцовская лига в мире.

«Мы поставили все на это мероприятие, мы сделали большую ставку, — отметил Фельдман. — Иногда говорят: „Иди по-крупному или иди домой“, и, к счастью, нам не пришлось идти домой. Мы сделали крупную ставку, и это подняло нас на пару ступенек выше. Я никогда не был высокомерным, ни в коем случае, но я думаю, что мы действительно стали второй бойцовской организацией в мире».

На BKFC 41 Майк Перри победил Люка Рокхолда техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на BKFC 41 в Колорадо, США.

Конор Макгрегор
0
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нейт Диас в июне предстанет перед судом за драку на улице