Девин Хейни: «Райан Гарсия победит Джервонте Дэвиса»

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) предполагает, что непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) одолеет регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонте Дэвиса (27-0).

«Не думаю, что они будут драться друг с другом, — приводит слова Хейни BoxingScene. — Я был удивлен, что это произошло [потасовка в клубе между Гарсией и Дэвисом]. Прямо сейчас я отдаю предпочтение Райану Гарсии, но у «Танка» есть нокаутирующий удар. Но у Райана он тоже есть. Плюс, Райан намного крупнее и быстрее, однако у «Танка» намного больше опыта. Думаю, это был бы хороший поединок».

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.



Дэвис в прошлом бою нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.