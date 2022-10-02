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Сегодня, 13:47

Девин Хейни: «Райан Гарсия победит Джервонте Дэвиса»

Девин Хейни считает, что Райан Гарсия победит Джервонте Дэвиса
Давид Хачатрян

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) предполагает, что непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) одолеет регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонте Дэвиса (27-0).

«Не думаю, что они будут драться друг с другом, — приводит слова Хейни BoxingScene. — Я был удивлен, что это произошло [потасовка в клубе между Гарсией и Дэвисом]. Прямо сейчас я отдаю предпочтение Райану Гарсии, но у «Танка» есть нокаутирующий удар. Но у Райана он тоже есть. Плюс, Райан намного крупнее и быстрее, однако у «Танка» намного больше опыта. Думаю, это был бы хороший поединок».

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

Дэвис в прошлом бою нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

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