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Сегодня, 12:50

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Махачева и Оливейры

Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) предполагает, что Ислам Махачев (22-1) одолеет Чарльза Оливейру (33-8) и станет новым чемпионом UFC в легком весе.

«Если бы я ставил, то выбрал Махачева, — сказал Уиттакер в интервью Джеймсу Линчу. — Оливейру можно перевести на землю, он верит в свои навыки джиу-джитсу, готов вести бой на спине. Также он хорош на ногах, подключает колени и локти, а его удары способы остановить оппонента. Но очевидно, что борьба и грэпплинг Махачева на высшем уровне».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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