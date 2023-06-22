Вадим Немков: «У UFC можно попросить хороший чек — чтобы за каждый бой миллиончик падал»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) допустил, что в будущем перейдет в UFC в качестве тяжеловеса.

«Переход в UFC? Все возможно, все реально. Мне 31 год, так что если перейду в тяжи, то в тяжах в 34-35 лет можно драться, — сказал Немков «СЭ». — Тогда можно будет перейти, так что все возможно.

Другие лиги не рассматривал, если честно, потому что [был выбор между] продлением контракта с Bellator и [переходом] в UFC. Были свои моменты... о которых лучше не рассказывать. Поэтому остался в Bellator.

С моими возможностями и данными у UFC можно попросить хороший чек — чтобы за каждый бой миллиончик падал (смеется). Если я перейду в UFC, то лучше драться в тяжелом весе, потому что после каждой сгонки у меня какие-то косяки начинают вылазить".

Немков победил Йоэля Ромеро (15-7) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.