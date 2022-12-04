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ММА

Сегодня, 07:38

Роман Долидзе: «Я готов подраться с Чимаевым, не думаю, что он еще раз сделает 77 кг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе сообщил, что готов провести бой против шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Прежде всего, я грэпплер, чемпион мира по грэпплингу, но я могу и нокаутировать людей. Ущемление икроножной? Я грэпплер-самоучка, все штуки, которые я делаю, болевые на ноги, я люблю применять их в спаррингах, я просто чувствую грэпплинг, это естественно для меня.

Что дальше? Четыре финиша подряд... При всем уважении, но я не думаю, что Хамзат еще раз сделает вес для 170, а я здесь, уже в топ-10, я готов к нему!» — сказал Долидзе.

28-летний Чимаев за карьеру одержал 12 побед в 12 боях в смешанных единоборствах (ММА). 34-летний Долидзе одержал 12 побед и потерпел 1 поражение.

Хамзат Чимаев
ММА
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