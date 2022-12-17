Дрозд — о поражении Емельяненко: «После всех своих эмоциональных и физических качелей он выглядел достаточно хорошо»

Боксер и спортивный комментатор Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» поражение Александра Емельяненко блогеру Святославу Коваленко в главном бою вечера на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Бой получился очень равным. После всех своих эмоциональных и физических качелей Емельяненко выглядел достаточно хорошо. Ему не хватило точности и функционала. Коваленко был лучше и активнее. Сам бой не был полон точных ударов, но он был интересным», — сказал Дрозд «СЭ».

Бой продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.