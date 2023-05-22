Двалишвили отказался драться с Генри Сехудо в августе

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что он отклонил предложение бывшего двойного чемпиона UFC Генри Сехудо (16-3) о проведении поединка в августе на UFC 292.

«Нет, я не смогу подраться в августе. Я не могу тренироваться, а к бою нужна подготовка. Не думаю, что я буду готов к августе, но, может быть, мы подеремся в другое время. Я уверен, что я подерусь до конца года. Сейчас я только начну бегать. Как только моя рука восстановится, то начну плавать и все такое», — сказал Двалишвили в интервью The Schmo.

Ранее Сехудо на своем YouTube-канале обратился к Двалишвили с предложением выступить на UFC 292.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг (23-3) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.