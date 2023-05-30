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Сегодня, 23:22

Джефф Монсон: «Для меня большой праздник провести свой последний бой в родной Уфе»

Алина Савинова
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Боец ММА Джефф Монсон высказался о поединке против Александра Емельяненко в Уфе.

«Уфа стала для меня родным городом, где я проведу свой последний бой. В этом городе моя семья, мои друзья, и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность. Моя цель — строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодежью. Для меня большой праздник — провести свой последний бой в родной Уфе», — цитирует Монсона Sport24.

Ранее Монсон заявил, что окончательно завершит спортивную карьеру после боя с Емельяненко. Всего он провел 87 поединков в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 бой завершился ничьей.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-05-30-monson-dlya-menya-bolshoy-prazdnik-provesti-svoy-posledniy-boy-v-rodnoy-ufe
Джефф Монсон
ММА
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