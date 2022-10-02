Джо Джойс бросил вызов Фьюри и Джошуа

37-летний британец Джо Джойс (15-0) уверен, что он проведет следующий бой в декабре, если супербой между Тайсоном Фьюри (32-0) и Энтони Джошуа (26-3) все-таки не состоится.

«Если бой Фьюри и Эй Джея сорвется, то я буду драться, — написал британский боксер в Twitter. — Я готов подраться с Фьюри 3 декабря. Эдди Хирн, ты можешь позвонить Фрэнку Уоррену и договориться о моем бое с Эй Джеем на 17 декабря. Это легкий бой».

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. Полноценный пояс чемпиона мира WBO принадлежит Александру Усику (20-0).