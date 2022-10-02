Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:00

Джо Джойс бросил вызов Фьюри и Джошуа

Давид Хачатрян

37-летний британец Джо Джойс (15-0) уверен, что он проведет следующий бой в декабре, если супербой между Тайсоном Фьюри (32-0) и Энтони Джошуа (26-3) все-таки не состоится.

«Если бой Фьюри и Эй Джея сорвется, то я буду драться, — написал британский боксер в Twitter. — Я готов подраться с Фьюри 3 декабря. Эдди Хирн, ты можешь позвонить Фрэнку Уоррену и договориться о моем бое с Эй Джеем на 17 декабря. Это легкий бой».

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. Полноценный пояс чемпиона мира WBO принадлежит Александру Усику (20-0).

ММА
0
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Даниэль Кормье станет судьей на рестлинг-турнире WWE

Александр Емельяненко подерется с главой поп-ММА-промоушена Еркаевым 6 ноября