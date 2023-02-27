Джон Джонс назвал бойца с которым он дрался, который в стойке был лучше Гана

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) не считает, что Сирил Ган (11-1) лучший боец на ногах, с которым он когда-либо сталкивался.

«Я только что закончил смотреть мой бой с Тиаго Сантосом. Я думаю, это просто безумие, что вы, ребята, считаете Гана самым техничным кикбоксером, с которым я когда-либо сталкивался. У Тиаго была молниеносная скорость, мощь, взрывная сила. Сумасшедшая универсальность.

У трех последних соперников Гана была ужасная защита. Эти парни не смогли бы остановить удар, если бы от этого зависела их жизнь. Последние три боя он дрался с плохими боксерами. Не в обиду Деррику Льюису, потому что он мой кореш.

Лучший борец, с которым он когда-либо сталкивался, — это Франсис Нганну. Это дико. [В пятом раунде в бою с Нганну] он ушел из доминирующей позиции и пошел на блокировку ноги, когда все, что ему нужно было сделать, — это лечь на обессиленного Франсиса».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.