Даниэль Кормье будет комментировать бой Джона Джонса и Сирила Гана

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) будет одним из трех комментаторов на UFC 285, в главном бою которого встретятся бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) и Сирил Ган (11-1), сообщает MMA Junkie.

Также на UFC 285 ожидается первое появление Джо Рогана на номерном турнире в этом году. На турнире UFC 283, который состоялось в Бразилии, и на UFC 284 в Абу-Даби Роган не комментировал, потому что он не работает за пределами Северной Америки.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.