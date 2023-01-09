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Сегодня, 12:46

Джош Томсон назвал единственного бойца, способного победить Махачева

Давид Хачатрян
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) считает, что четвертый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (22-4) может создать чемпиону UFC в легком дивизионе Исламу Махачеву (23-1) много проблем.

«Единственный, кому это по силам [победить Махачева], — это Дариуш, — сказал Томсон в подкасте Weighing In. — Он единственный, кто обладает нужным стилем для победы над Махачевым. Его стиль такой нестандартный. Он не дерется как обычный боец. Он словно говорит: «Ты хочешь драться в стойке? Я тебя повалю. Ты хочешь со мной побороться? Я остановлю твои тейкдауны и мы будем биться в стойке». Дариушу наплевать, где драться.

При этом он действует непредсказуемо. Он не позволит тебе просто так сомкнуть руки вокруг своего тела и повалить на землю. Он постоянно будет держать темп, а Ислам любит этот темп замедлять".

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ислам Махачев
ММА
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