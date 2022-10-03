Экс-боец UFC, бывший чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов рассказал о встрече с Хамзатом Чимаевым на взвешивании перед боем в Грозном. В прошлом Туменов бросал вызов Чимаеву.

«Не было общения с Чимаевым, — сказал Туменов «СЭ». — Братья говорят, что он (Чимаев. — Прим. «СЭ») мне что-то сказал, но я его не расслышал. Я тоже был бы рад оказаться в UFC, но вот так получается. Пока у меня контракт с АСА, а дальше посмотрим. Пожали ли друг другу руки? Нет, у меня взвешивание было, поэтому не поздоровались. А так, проблем не вижу. Мы хотели выйти друг против друга в октагоне, а так, мы все здесь кавказцы, вообще нет в этом проблем. Поздороваться должен любой мужчина. Ничего личного, это спортивный интерес. Было интересно болельщикам, мне и ему. Сейчас он в UFC, а я — в АСА, поэтому, думаю, в будущем это будет актуально».

На турнире АСА 146, который состоится 4 октября в Грозном, Туменов проведет бой с Гаджимурадом Хирамагомедовым.