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Сегодня, 19:02

Туменов — о встрече с Чимаевым: «Общения с ним не было, но не вижу проблем в том, чтобы поздороваться»

Туменов рассказал о встрече с Чимаевым на взвешивании перед боем в Грозном
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Экс-боец UFC, бывший чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов рассказал о встрече с Хамзатом Чимаевым на взвешивании перед боем в Грозном. В прошлом Туменов бросал вызов Чимаеву.

«Не было общения с Чимаевым, — сказал Туменов «СЭ». — Братья говорят, что он (Чимаев. — Прим. «СЭ») мне что-то сказал, но я его не расслышал. Я тоже был бы рад оказаться в UFC, но вот так получается. Пока у меня контракт с АСА, а дальше посмотрим. Пожали ли друг другу руки? Нет, у меня взвешивание было, поэтому не поздоровались. А так, проблем не вижу. Мы хотели выйти друг против друга в октагоне, а так, мы все здесь кавказцы, вообще нет в этом проблем. Поздороваться должен любой мужчина. Ничего личного, это спортивный интерес. Было интересно болельщикам, мне и ему. Сейчас он в UFC, а я — в АСА, поэтому, думаю, в будущем это будет актуально».

На турнире АСА 146, который состоится 4 октября в Грозном, Туменов проведет бой с Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Хамзат Чимаев
ММА
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