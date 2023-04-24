Иржи Прохазка: «Мой следующий бой состоится в августе-сентябре»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) подтвердил, что его следующий поединок пройдет против чемпиона дивизиона Джамала Хилла (12-1).

«Я хотел вернуться через полгода после операции на плече, потому что плечо не так-то просто залечить, — отметил Прохазка LowKick MMA. — Я не хочу просто выйти в октагон здоровым, я хочу выйти на новый уровень. Мне нужно где-то один-два месяца, чтобы набраться сил и приступить к тренировкам, а затем я начну совершенствовать свой стиль, чтобы выйти на новый уровень.

Когда я вернусь? Где-то в августе–сентябре. Мой следующий бой будет против Джамала Хилла. У него много слабых сторон. Он думает, что знает, как меня победить, но это не так. Я меняю свой геймплан от боя к бою, поэтому я стал чемпионом и все еще им остаюсь».

Прохазка в конце 2022-го выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.