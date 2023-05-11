Экс-чемпион в полусреднем весе Робби Лоулер проведет финальный бой в UFC 8 июля

Глава UFC Дана Уайт заявил, что 41-летний ветеран, экс-чемпион в полусреднем весе Робби Лоулер (29-16) проведет заключительный бой в лиге против 33-летнего Нико Прайса (15-6) 8 июля на UFC 290. Бой состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Лоулер прошлый бой проиграл Брайану Барберене (18-9) техническим нокаутом во втором раунде 2 июля 2022-го на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Прайс прошлый бой проиграл Филипу Роу (10-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.