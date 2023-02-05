Емельяненко — Бейдер: стартовал предварительный кард турнира Bellator 290

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) пройдет турнир Bellator 290. В главном бою вечера встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Предварительный кард стартует в 02.00 по московскому времени. Свои бои проведут россияне Мухаммед Берхамов (против Лоренца Ларкина), Ахмед Магомедов (против Генри Корралеса), Али Исаев (против Стива Моури), Диана Авсарагова (против Алехандры Лары) и Никита Михайлов (против Дарриона Колдуэлла).

Bellator 290. Предварительный кард

Полусредний вес. Нейман Грэйси (Бразилия) — Данте Широ (США)

Полусредний вес. Лоренц Ларкин (США) — Мухаммед Берхамов (Россия)

Полулегкий вес. Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)

Тяжелый вес. Али Исаев (Россия) — Стив Моури (США)

Легкий вес. Крис Гонсалес (США) — Макс Рохскопф (США)

Полутяжелый вес. Карл Альбректссон (Швеция) — Грант Нил (США)

Промежуточный вес (58,4 кг). Диана Авсарагова (Россия) — Алехандра Лара (Колумбия)

Легчайший вес. Никита Михайлов (Россия) — Даррион Колдуэлл (США)

Легчайший вес. Джорнел Луго (США) — Джейлон Бэйтс (США)

Легчайший вес. Айзейя Хокит (США) — Питер Ишигуро (США)

Полусредний вес. Итан Хьюз (США) — Юсуф Каракайя (Турция)

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Международная трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».