0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:00

Емельяненко — Бейдер: стартовал предварительный кард турнира Bellator 290

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (Калифорния, США) пройдет турнир Bellator 290. В главном бою вечера встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер.

Предварительный кард стартует в 02.00 по московскому времени. Свои бои проведут россияне Мухаммед Берхамов (против Лоренца Ларкина), Ахмед Магомедов (против Генри Корралеса), Али Исаев (против Стива Моури), Диана Авсарагова (против Алехандры Лары) и Никита Михайлов (против Дарриона Колдуэлла).

Bellator 290. Предварительный кард

Полусредний вес. Нейман Грэйси (Бразилия) — Данте Широ (США)

Полусредний вес. Лоренц Ларкин (США) — Мухаммед Берхамов (Россия)

Полулегкий вес. Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)

Тяжелый вес. Али Исаев (Россия) — Стив Моури (США)

Легкий вес. Крис Гонсалес (США) — Макс Рохскопф (США)

Полутяжелый вес. Карл Альбректссон (Швеция) — Грант Нил (США)

Промежуточный вес (58,4 кг). Диана Авсарагова (Россия) — Алехандра Лара (Колумбия)

Легчайший вес. Никита Михайлов (Россия) — Даррион Колдуэлл (США)

Легчайший вес. Джорнел Луго (США) — Джейлон Бэйтс (США)

Легчайший вес. Айзейя Хокит (США) — Питер Ишигуро (США)

Полусредний вес. Итан Хьюз (США) — Юсуф Каракайя (Турция)

Официально турнир Bellator 290 в России не покажут. Международная трансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime, предварительный кард также покажет официальный YouTube-канал Bellator. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».

Федор Емельяненко и&nbsp;Райан Бейдер. Реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера, бой Bellator 290: основная информация

Bellator (Беллатор)
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
0
Читайте также
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Овечкин не попал в топ-5 в истории НХЛ. Но российского суперснайпера недооценивают
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: прощальный поединок Федора Емельяненко
Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка
Федор Емельяненко — Райан Бейдер: время начала боя и где смотреть трансляцию
Хрюнов: «Федор Емельяненко создал целый вид спорта, он человек-эпоха!»
Хрюнов — о последнем бое Емельяненко: «Великий воин завершает свой путь бойца!»
Монсон считает Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом ММА всех времен
Монсон — о прощальном бое Емельяненко: «Буду болеть за Федора. Мы оба русские»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Федор Емельяненко — Райан Бейдер: время начала боя и где смотреть трансляцию