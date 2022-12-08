Емельяненко заявил, что умеет принимать поражение

Боец MMA Александр Емельяненко перед боем со Святославом Коваленко заявил, что умеет принимать поражение.

«Все умеют принимать поражение. Нет ни одного спортсмена за всю историю существования спорта, который бы не проигрывал. Я не беру профессиональную карьеру, перед ней есть любительская карьера. Вот он же, любитель, выступал, проигрывал. Все проигрывали когда-то. С каждым днем человек мудреет, умнеет от жизни и растет. Вот я больше чем уверен, что зритель, может, вспомнит себя год назад и скажет: «Какой я был глупый, сейчас я мудрый». А через год вспомнит и скажет: «Какой же я был дурак год назад, сейчас я помудрел. Постоянно мы растем, предела этому нет», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием зимнего турнира и пройдет в формате «три раунда по три минуты». В со-главном бою сойдутся Вячеслав Дацик и боец-тяжеловес Павел Шульский.