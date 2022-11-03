Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:56

Федор Емельяненко призвал запретить поп-ММА

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко назвал поп-ММА дешевым шоу, которое нужно закрыть.

«Есть спорт, а есть дешевые шоу типа кулачных боев и так называемых поп-ММА, — сказал Емельяненко ТАСС. — Вот против них надо объединяться и выступать, именно они показывают, что неуважение к сопернику — это норма или даже стремление собрать как можно больше лайков. Мы давно пытаемся внести изменения в законодательство, а так как Александра Александровича [Карелина] заботит этот вопрос, предлагаю объединить усилия, обратить внимание на эти сомнительные мероприятия и попытаться совместно внести изменения в законодательство».

Поп-ММА — это смешанные единоборства и кулачные бои, которые публикуются на интернет-платформах. Часто в поп-ММА выступают непрофессиональные бойцы. Известными поп-ММА-промоушенами в России являются Hardcore FC, «Наше дело», Arena и Hype Fighting Championship.

Источник: https://tass.ru/sport/16236557
Федор Емельяненко
ММА
2
1
Читайте также
«Атлетико» — главный позор Лиги чемионов: потратил сотни миллионов и занял последнее место
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Федор Емельяненко ответил Карелину на критику смешанных единоборств