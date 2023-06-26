Федор Емельяненко высказался о приостановлении аккредитации Союза MMA России

Президент Союза MMA России Федор Емельяненко прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта России временно приостановило аккредитацию организации.

«Да, действительно, аккредитацию Союза ММА России приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта, с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры к нашей организации», — приводит слова Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

На прошедшем 4 июня соревновании 16-летний Богдан Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Причиной смерти подростка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку в результате острого расстройства мозгового кровообращения. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Союз MMA России не был в курсе о проведении Открытого Кубка спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске.