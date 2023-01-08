Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:11

Рафаэль Физиев: «В UFC пообещали мне бой с Гэтжи в марте»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Боец UFC в легком весе Рафаэль Физиев рассказал, что готовится к следующему поединку на март. Соперником должен стать американец Джастин Гэтжи.

«Я, в принципе, ничего не анонсирую, но в UFC пообещали, что в марте я буду драться против Гэтжи. UFC тоже хочет этот бой, Дана Уайт хочет этот бой, поэтому мне сказали, что март, готовься. Мы ждем сейчас контракт, как официально все будет. Пока вот такая информация.

Если UFC что-то переиграют, я реально буду в шоке. Если что-то переиграют, я, реально, вот так вот сяду [сделал удивленное лицо], запишу сторис и скажу: «UFC, что за дела? Вы что творите?» Лондон или Вегас? Вот это вопрос. Они сказали, что Лондон или Вегас, либо туда, либо сюда, начало марта, либо 18-е. Гэтжи молчит, Абдуль-Азиз тоже что-то пытался пыхтеть. Ну, до сих пор пыхтит, и Гэтжи что-то до сих пор молчит. Посмотрим. UFC хочет, а когда UFC хочет, они это делают», — сказал Физиев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore.

В последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене.

Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
0
Читайте также
Маринин объяснил причину неудач Трусовой
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Энтони Петтис обещает перейти в бокс перед завершением карьеры