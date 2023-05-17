КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

17 мая, 12:21

Нганну: «Мы запускаем PFL Africa — промоушен, базирующимся в Африке»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рассказал, почему он решил войти в консультативный совет бойцов PFL.

«У меня есть место за столом консультативного совета бойцов, [я] первый действующий боец, который вошел в этот совет, — сказал камерунец на своем YouTube-канале. — Я отношусь к этому вопросу очень серьезно. В основном это будет совет, который будет выступать за бойцов. Не за промоушен, а за бойцов, потому что за столом всегда две стороны, и чаще всего мы забываем о другой стороне, которая важнее всего — о бойцах.

Помимо всего этого, у нас есть масштабный план по развитию спорта в Африке. Благодаря этому партнерству мы запускаем PFL Africa, который будет целым промоушеном, базирующимся в Африке для африканцев, чтобы помочь развитию бойцов в Африке, помочь развитию инфраструктуры, помочь привезти тренеров в Африку, дать африканским бойцам те же возможности, те же ресурсы, что и людям здесь [в США].

У ребят там есть огромный талант. Проблема сейчас заключается в ресурсах, инфраструктуре, и это то, о чем действительно заботится PFL, и мы собираемся двигаться вместе».

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.

Франсис Нганну
UFC
0
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нганну: «Сделка с PFL — лучшее решение, что я когда-либо принимал»

Садоков поделился ожиданиями от боя Ивана Емельяненко