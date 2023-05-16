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ММА

16 мая, 13:03

Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Франсис Нганну.
Фото Global Look Press
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Бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну заключил соглашение с промоушеном PFL.

Об этом сообщается в официальных соцсетях лиги. По информации NY Times, Нганну проведет бой по правилам бокса в 2023 году и поединок по ММА в 2024-м. Также Нганну возглавит отдел PFL Africa, а промоушен будет проводить турниры в странах этого континента. Финансовые условия сделки и продолжительность контракта не разглашаются.

Фото Соцсети

Напомним, Фрэнсис Нганну покинул UFC после истечения контракта. Последний поединок он провел в январе 2022 года, одолев Сириля Гана единогласным решением судей.

Франсис Нганну
ММА
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