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Сегодня, 17:18

Гаджиев дал прогноз на бой Муртазаева и Пономарева

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил шансы на успех Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева в их предстоящем поединке в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет 17 февраля в Минске.

«Поединок за титул чемпиона, Ислам Муртазаев против Сергея Пономарева. Здесь, наверное, скажу, что шансы у всех равные, равные, прям 50 на 50», — сказал глава Fight Nights Global РЕН ТВ.

Он напомнил, что Пономарев выиграл пояс в поединке с Гаджимурадом Амиржановым, а Муртазаева назвал звездой зарубежного кикбоксинга.

«Муртазаев выступает в промоушене One. Он очень высококлассный боец, перешел в более тяжелую весовую категорию для себя — до 86 килограммов», — сказал Камил Гаджиев.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1073113-gadzhiev-podelilsia-svoimi-ozhidaniiami-v-preddverii-boia-murtazaeva-s-ponomarevym
Камил Гаджиев
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