Гаджиев оценил риск проигрыша Шлеменко Оливейре

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы Александра Шлеменко на победу в поединке с бразильцем Алексом Оливейрой.

«Саня — заложник ситуации, он не может драться абы с кем, с каким-нибудь мешком. По любому нужно драться только с хорошими людьми. А с хорошими всегда есть риск проиграть. Все очень просто. Учитывая то, как Шлеменко выглядел в последних боях по правилам ММА, я бы считал его фаворитом, но с небольшим преимуществом», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Шлеменко и Оливейрой возглавит турнир Shlemenko FC 8, который пройдет летом этого года.