Гаджиев поделился ожиданиями от боя Дураева с Пак Чжун Еном

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о бойце UFC Альберте Дураеве перед его боем с корейцем Пак Чжун Еном.

«Сейчас у него четвертый бой в UFC и до 50 тысяч долларов Альберт уже подрос. Сейчас определяющий момент для Дураева. Ничего не могу сказать про корейца, с которым он подерется. Пока у Дураева нет больших боев, от которых можно подпрыгнуть. Такие бои дают большой импульс для роста. После больших боев человек переходит в другую категорию. К деньгам это тоже имеет прямое отношение. Если до большого поединка дело дойдет, карьера Дураева будет продолжаться и развиваться, а если не дойдет — можно еще год-два подраться и завершить», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Российский средневес Альберт Дураев проведет бой с корейцем Пак Чжун Еном 16 июля в Лас-Вегасе в со-главном событии турнира UFC. На счету Дураева две победы в трех боях в UFC.