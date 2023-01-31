Гаджиев считает, что Романкевич победит Кавалари

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Петр Романкевич победит бразильского кикбоксера Сауло Кавалари в поединке, который состоится 17 февраля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Наверное, все-таки Романкевич фаворит. Технически оба оснащены очень хорошо, Кавалари бывший чемпион, но Романкевич дерется у себя дома, а, как говорится, дома стены помогают. Я помню, как Романкевич из непростого положения выбрался в бою с Зулузинью тоже в Минске. И, наверное, это преимущество сыграет свою роль, если говорить про главный бой», — сказал Гаджиев РЕН ТВ.

В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Также вечером 17 февраля зрители РЕН ТВ увидят на экранах звезду поп-ММА Артема Тарасова, который выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.