Гаджиев о Минееве: «Володя отправится на СВО. На бой с Шарой можно рассчитывать в мае-июне»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда может состояться бой Владимира Минеева против Шарабутдина Магомедова (так же известен как Шара Буллет).

Ранее ожидалось, что Минеев и Шара Буллет сразятся в марте следующего года.

«По моим прогнозам Володя отправится на СВО где-то к Новому году или после него, — сказал Гаджиев в рубрике Kamil Time. — Зная, как много уходит на это времени, как долго это бывает в основном, можно рассчитывать на этот бой, наверное, ближе к маю-июню, хотя изначально мы планировали на март».

«В общем, ждем новостей, когда ситуация с Вовой разрешится, и я очень надеюсь на то, что этот бой получится сделать, потому что как будто не хватает внутри России огненного поединка. Мы все-таки на бой Исмаилова и Шлеменко смотрели как бы с уважением к обоим, интересом, но огня как будто не хватало. Они не дрались за звание лучшего средневеса России, а Шара с Минеевым, наверное, за это звание будут драться».

На турнире RCC 13, который проходил 3 декабря в Екатеринбурге, Шара Буллет единогласным решением судей выиграл у Михаила Рагозина.