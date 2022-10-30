Гарбрандт вызвал Диллашоу на третий бой: «Химия больше тебя не спасет»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт вызвал Ти Джея Диллашоу на третий поединок после поражения бойца от Алджамейна Стерлинга.

«Этот чувак — сучка. За 10 дней до нашего первого боя в UFC отправили меня в Лас-Вегас, чтобы мне сделали эпидуральную анестезию спины, потому что я даже ходить не мог. Я не оправдывался и не плакал по этому поводу после поражения от этого ублюдка-читера. Я против Ти Джея — организуйте это дерьмо! Химия больше тебя не спасет», — написал Гарбрандт в Twitter.

22 октября на турнире UFC 280 Диллашоу техническим нокаутом уступил Алджамейну Стерлингу. В прошлом Диллашоу дважды побеждал Гарбрандта нокаутом.