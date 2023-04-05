Джастин Гэтжи: «Наш поединок с Порье — это бой века»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гэтжи (24-4) уверен, что его следующим оппонентом должен стать Дастин Порье (29-7).

«Дастин — второй номер рейтинга, при этом у него нет оппонента. Та же ситуация со мной, — сказал Гэтжи в интервью MMA Fighting. — Я думаю, победитель нашего боя будет претендовать на титульный поединок. Очевидно, что следующим за титул подерется победитель боя Дариуша и Оливейры, поэтому мы должны подраться с Дастином в августе, сентябре или октябре.

С момента нашего боя мы оба стали другими бойцами. Мы дрались пять лет назад, поэтому очевидно, что мы изменились. Я считаю, что у Дастина феноменальные навыки, он чертовски интересный соперник для меня, и это не что иное, как бой века».

Гэтжи проиграл Порье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 14 апреля 2018 года на UFC on Fox в Глендейле, США.