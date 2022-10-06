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Сегодня, 10:46

Камил Гаджиев: «Василий Уткин по факту оказался просто истеричкой»

Давид Хачатрян
Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал видео, которое появилось накануне в сети. На видео Гаджиев протягивает Василию Уткину руку, на что Уткин отказывается ее пожимать. Тогда Гаджиев несколько раз похлопал журналиста по лицу.

«Друзья, вчера вечером особо чувствительных возбудило видео со мною и Василием Уткиным в главных ролях, — написал Гаджиев в соцсетях. — Всем предлагаю успокоиться. Вы не знаете предысторию, поэтому воздержитесь от комментариев.

Вася меня разочаровал , наша с ним короткая словесная дуэль неожиданно и без причин закончилась его оскорблениями в мой адрес. Мне он всегда казался мастером разговорного жанра, а по факту оказался просто истеричкой.

И, несмотря на это , я при встрече протягиваю ему руку, для меня это рукопожатие означало примирение. Дальше решайте сами. Если вы с Васей не из одного двора, где мужчины могут не пожимать друг другу руки, то вы поддержите меня. В противном случае — Васю.

P. s. Самое главное. Для меня и для Уткина эта история осталась в прошлом сразу после окончания футбольного матча «Fight Nights» против «Эгриси». И не надо нас в нее возвращать.

Всем мира, добра и здравого смысла!»

Ранее Уткин назвал Гаджиева «фуфлогоном» из-за отказа заключать спор перед очным матчем их команд в Медиалиге.

Василий Уткин
Камил Гаджиев
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