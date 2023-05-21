Дана Уайт: «Усман пришел ко мне в офис и просил бой с Чимаевым»



Глава UFC Дана Уайт заявил, что экс-чемпион в полусреднем весе Камару Усман (20-3) просил его дать ему бой с Хамзатом Чимаевым (12-0) в промежуточном весе.

«Не секрет, что Усман хочет этого боя. Усман буквально пришел ко мне в офис, чтобы попросить бой с Чимаевым. Я сказал ему, что он мне нравится, что он один из лучших, с кем мы когда-либо работали, но я не буду делать бой в промежуточном весе. Пока что я ничего не могу сказать, но мы делаем все, чтобы организовать бой для Хамзата», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Усман в прошлом бою ?проиграл Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.