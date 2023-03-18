Гончаров победил Вахаева на турнире ACA 154 и стал чемпионом в тяжелом весе

Евгений Гончаров победил Алихана Вахаева в главном бою турнира ACA 154 и стал чемпионом организации в тяжелом весе. Решение судей — 49-46, 48-47, 48-47, 48-47, 48-47. Результаты остальных боев основного карда: Олег Борисов победил Рустама Керимова раздельным решением судей. Мухамед Коков победил Хакрана Диаса единогласным решением судей. Альберт Туменов победил Алтынбека Мамашова единогласным решением судей. Алексей Полпудников победил Абдула-Рахмана Дудаева нокаутом в пятом раунде.