Гончаров победил Вахаева на турнире ACA 154 и стал чемпионом в тяжелом весе

Сегодня, 03:55
Евгений Гончаров победил Алихана Вахаева в главном бою турнира ACA 154 и стал чемпионом организации в тяжелом весе. Решение судей — 49-46, 48-47, 48-47, 48-47, 48-47.
Результаты остальных боев основного карда:
Олег Борисов победил Рустама Керимова раздельным решением судей.
Мухамед Коков победил Хакрана Диаса единогласным решением судей.
Альберт Туменов победил Алтынбека Мамашова единогласным решением судей.
Алексей Полпудников победил Абдула-Рахмана Дудаева нокаутом в пятом раунде.