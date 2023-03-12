0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:29

Мераб Двалишвили: «Я победил одного из лучших ударников в UFC»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Грузинский боец легчайшего веса Мераб Двалишвили (16-4) поделился впечатлениями после победы над россиянином Петром Яном (16-5).

«Я счастлив. Я представляю свою страну, команду, и это прекрасное чувство, — сказал Двалишвили ESPN MMA. — Я победил одного из лучших ударников в UFC. Он называл меня полным нулем, собакой, но это смешанные единоборства, не хочешь тейкдаунов — иди в кикбоксинг.

Когда мне назначили бой с ним, я подумал: «Я хочу ударить его по лицу». Я никогда раньше не испытывал такого чувства. В моем первом бою в UFC против Фрэнки Саенза я увидел в соцсетях его троих прекрасных детей, похожих на него. Когда я вышел в октагон, я увидел его доброе лицо, напоминающее мне о его детях. Тогда я не бил его, а в основном боролся. Но сегодня у меня с этим не было никаких проблем.

Кто будет моим следующим оппонентом? Я готов встретиться с кем угодно. Алджо чемпион, и я рад за него. Я голодный, буду драться с кем угодно. Мне нравится выступать. Я ушел с работы три года назад, и теперь все, что я делаю — это тренируюсь 24 часа в сутки, два раза в день".

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
0
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 221: Двалишвили победил Яна и другие результаты турнира

Видео боя Крылов — Спэнн на турнире UFC Fight Nights