Мераб Двалишвили: «Я победил одного из лучших ударников в UFC»

Грузинский боец легчайшего веса Мераб Двалишвили (16-4) поделился впечатлениями после победы над россиянином Петром Яном (16-5).

«Я счастлив. Я представляю свою страну, команду, и это прекрасное чувство, — сказал Двалишвили ESPN MMA. — Я победил одного из лучших ударников в UFC. Он называл меня полным нулем, собакой, но это смешанные единоборства, не хочешь тейкдаунов — иди в кикбоксинг.

Когда мне назначили бой с ним, я подумал: «Я хочу ударить его по лицу». Я никогда раньше не испытывал такого чувства. В моем первом бою в UFC против Фрэнки Саенза я увидел в соцсетях его троих прекрасных детей, похожих на него. Когда я вышел в октагон, я увидел его доброе лицо, напоминающее мне о его детях. Тогда я не бил его, а в основном боролся. Но сегодня у меня с этим не было никаких проблем.

Кто будет моим следующим оппонентом? Я готов встретиться с кем угодно. Алджо чемпион, и я рад за него. Я голодный, буду драться с кем угодно. Мне нравится выступать. Я ушел с работы три года назад, и теперь все, что я делаю — это тренируюсь 24 часа в сутки, два раза в день".

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.