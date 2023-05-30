Гурам Кутателадзе снялся с поединка с Джейми Малларки

31-летний грузинский боец Гурам Кутателадзе (12-3) не подерется в предстоящем турнире UFC on ESPN 46, который состоится 3 июня в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает инсайдер Алекс Бехунин в Twitter.

Кутателадзе должен был сразиться с австралийцем Джейми Малларки (16-5). Причина снятия с боя не сообщается.

Грузинского бойца заменит 28-летний американец Мухаммад Наимов (8-2), который дебютирует в UFC.

Кутателадзе в прошлом бою проиграл Дамиру Исмагулову (24-2) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27). Бой состоялся 18 июня 2022-го в Остине, США.