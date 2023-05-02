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Сегодня, 07:36

Хельвани сообщил, что Нганну близок к подписанию контракта с MMA-лигой

Давид Хачатрян
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Известный журналист Ариэль Хельвани рассказал, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) близок к соглашению с MMA-лигой.

«Я созвонился с Франсисом, и он сказал мне, что он очень близок к подписанию контракта с другой MMA-лигой, — отметил Хельвани в эфире The MMA Hour. — Но он все же решил встретиться с Чатри [Ситйодтонгом, главой лиги ONE Championship], чтобы быть максимально откровенным с ним.

Чатри пытался сыграть на опережение, сказав, что прекращает переговоры с Нганну, чтобы сохранить лицо. Он хотел показать, что он контролирует ситуацию. Но я больше верю словам Франсиса. Я спросил его: «Почему ты пошел на переговоры с Чатри, раз у тебя есть договоренности с другой лигой?», на что он мне ответил: «Я хочу быть откровенным и не играть в закулисные игры. Я встретился с ним [Чатри] из уважения».

Я думаю, что Чатри хотел подписать Нганну, но понял, что не сможет, потому что у Франсиса есть договоренности с другой лигой. Франсис близок к подписанию контракта, он может подписать контракт уже на этой неделе".

Накануне Чатри Ситйодтонг сообщил, что прекращает переговоры с Нганну.

Франсис Нганну
ММА
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