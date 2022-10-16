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Сегодня, 10:48

Масвидаль раскритиковал Диаса: «Он не должен быть в высшей лиге»

Масвидаль считает, что Диас — это не уровень топ-бойца UFC
Давид Хачатрян

11-й номер рейтинга полусреднего веса Хорхе Масвидаль (33-16) считает, что Нейт Диас (21-13) — это не уровень топ-бойца UFC.

«Он сделал правильный выбор, покинув высшую лигу, прежде чем получил серьезную травму головы, — сказал Масвидаль в интервью MMAFighting. — Раньше он отвечал на вопрос, выдерживая двухсекундную паузу. Сейчас он делает тридцатисекундную паузу. Он не должен быть в высшей лиге. Он будет здесь страдать. Уберите этого засранца подальше отсюда. Я чуть не убил его — рефери спас ему жизнь. Он мне не слишком нравится».

Масвидаль победил Диаса в 2019 году, победив техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся на UFC 244 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Нейт Диас
Хорхе Масвидаль
UFC
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