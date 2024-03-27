Хрюнов: «Чурчаев — хороший парень, но ему нужно помнить о том, где он родился»

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился мыслями по поводу карьеры бойца поп-ММА Шовхала Чурчаева.

«Артем Рофаль сейчас задействован в Гран-при. К Шовхалу и всей его семье отношусь с большим удовольствием. Я считаю, что Чурчаеву нужно чаще проводить поединки и жить жизнью бойца. Шовхалу стоит перестать летать по ветру жизни и быть песчинкой. Шовхал — очень хороший парень, но ему чаще нужно бывать в доме, работать в огороде, всегда помнить о том, где ты родился. И это даст ему силу. У него есть все данные, нужно просто работать», — цитирует Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок Чурчаев провел в январе 2024 года — тогда он уступил единогласным решением судей Анатолию Надратовскому. Бой проходил по правилам ММА. Всего на счету Чурчаева 13 побед и 5 поражений, один его поединок закончился ничьей.