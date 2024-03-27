Емельяненко назвал себя христианином и перекрестился

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко во время пресс-конференции лиги Ural FC заявил Вячеславу Дацику, что является христианином.

«Видео со мной не обманывает. Я был в Саудовской Аравии, посещал места, где паломники были. Но я посещал как турист, а не как Абубакар. А то, что происходит за кадром, то, что я сижу и тебя ослом называю — после этого ты ослом же не станешь. Дацик, специально для тебя: я христианин», — сказал Емельяненко, после чего снял головной убор и перекрестился.

В январе 42-летний боец опубликовал видео из Медины, тем самым вызвав слухи о том, что он принял ислам. Однако позже Емельяненко заявил, что не менял религию.

Емельяненко и Дацик должны провести реванш 12 апреля в турнире Ural FC 7 в Москве. Всего на счету Александра 29 побед и 10 поражений в ММА, один его бой завершился ничьей. В активе Дацика 7 побед при 8 поражениях.