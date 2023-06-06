Илир Латифи ушел из UFC

39-летний шведский тяжеловес Илир Латифи (16-9) больше не выступает в UFC. Об этом сообщил Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, отслеживающий ростер бойцов.

Латифи выступал в UFC с 2013 года и провел под эгидой лиги 16 боев. В прошлом поединке он проиграл Родриго Наскименто (10-1) раздельным решением судей. Бой состоялся 20 мая на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

До этого швед шел на серии из двух побед, выиграв в том числе у Алексея Олейника (60-17) единогласным решением судей.