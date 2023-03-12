Исмаилов заявил, что Двалишвили потушил огонь в глазах Яна

Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился впечатлениями от поединка Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

«Ян проиграл по делу. Мераб постоянно угрожал тейкдаунами, постоянно шел в проходы, создавая хаос в голове Яна. Плюс в функциональном плане он был очень хорош. Попытка, проход, стойка — это 50 процентов успеха Двалишвили. Но Ян показал хорошую защиту от борьбы. Если бы он был сильнее функционально, у него были бы шансы. Однако конкретно в этом поединке только за счет одиночного удара Петр мог победить. Хотя я ставил на победу Яна, считая его более сильным спортсменом. Других соперников он останавливал, навязывал свое, чисто забирал раунды. Мераб еще уступает Петру физически, менее габаритный, зато есть темп и функционалка. Ян вышел с огнем в глазах, но Двалишвили огонь потушил. Петр увидел, что Мераб лучше дышит, постоянно давит, валит, не оставляет попытки переводов. Руки нашего бойца окисляются, он устает. Даже если есть огонь в начале, он затухает после того, как ты не можешь использовать свои заготовки. Двалишвили без конца напрягал Яна борьбой», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night россиянин Петр Ян потерпел поражение в пятираундовом поединке против Мераба Двалишвили. Эта неудача стала третьей подряд в UFC в карьере россиянина и четвертой с момента дебюта в американском промоушене.