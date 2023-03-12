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Сегодня, 18:35

Слипенко считает, что Крылову могут дать титульный бой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион ACA в полусреднем весе Виталий Слипенко поделился впечатлениями от побед Александра Волкова и Никиты Крылова в боях с Александром Романовым и Райаном Спэнном.

«Как мы говорили, Волков будет отбивать Романова фронткиками. Хорошо отбил живот. Как Сирил Ган вышел на Джона Джонса, так и Романов на Волкова. В плане настроя он проиграл до боя от переживаний. Для Волкова идеальным соперником для следующего боя стал бы Тай Туиваса. Никита — красавчек, с разбега включился в бой. Никогда не затягивает. Борьба, ударка, борьба, ударка и задушил треугольником. Он показывает яркие поединки, даже когда проигрывает. Это тоже круто. Для титульного поединка Никите надо одержать еще одну победу. Удобно было бы подраться с Энтони Смитом, хотя UFC и сразу может дать Крылову титульный бой, но это маловероятно», — приводит слова Слипенко MMA.Metaratings.ru.

Александр Волков одержал победу над Александром Романовым техническим нокаутом. Никита Крылов победил Райана Спэнна удушающим приемом. Волков и Крылов одержали победы в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slipenko-romanov-vyshel-na-volkova-kak-gan-na-dzhonsa-a-krylovu-mogut-dat-titulnyi-boi-234895/
Александр Романов
Александр ВОЛКОВ
Никита Крылов
UFC
ММА
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