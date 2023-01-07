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Сегодня, 08:23

Источник: Хабиб Нурмагомедов окончательно покинет индустрию ММА

Мария Гусева
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Зараб Мжавахадзе/ «Известия»
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов окончательно покинет индустрию ММА, сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула».

По данным источника, это касается и тренерской карьеры и всего остального, что связано с ММА. Речи о переходе в политику также не идет. Сейчас спортсмен находится дома в Дагестане.

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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