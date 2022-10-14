Суонсон вспомнил бой с Оливейрой: «Я дал ему в живот и вынул из него душу»

Ветеран UFC Каб Суонсон в интервью «Спорт-Экспресс» поделился воспоминаниями о поединке с Чарльзом Оливейрой в сентябре 2012-го.

— У вас есть победы над действующим первым номером легкого веса, Чарльзом Оливейрой, и вторым — Дастином Порье. Если говорить о Чарльзе — он вообще в те годы казался чем-то особенным?

— Мне тогда казалось, что он не слишком опасен в 145 фунтах, слишком много терял на сгонке, в некоторых боях из-за этого просто ломался — со мной, Холлоуэем и еще в нескольких. Мы все знали, что он хорош, но слишком уж много веса он гонял. В 155 фунтах он превратился просто в нового зверя. Когда я попал ему в корпус, я почувствовал, что просто вытащил из него душу. Потом попал в голову, он упал, но мне не показалось,что этот удар вызвал нокаут. Ему уже было очень больно, этот удар просто добавил эффекта, и на тот вечер ему [Оливейре] пришлось закругляться с работой. Это был мой пик нокаутирующей силы, пик того, как я выносил людей. Но самая безумная история с этим боем в том, что я за два месяца до него травмировал пах. И все это время вообще не тренировал джиу-джитсу, не мог никого даже держать в гарде. Едва мы пробовали поработать на матах, мне сразу же было больно. И тогда я сказал себе: «Не дам ему перевести себя. Сразу нокаутирую». И я нокаутировал его в 1-м раунде, потому что такой настрой у меня был весь кэмп. Я просто не мог два месяца работать над джиу-джитсу.

— Но он ведь, кстати, успел вас перевести, и вы смогли подняться. (в озвучке без вопроса, слитно)

— Да-да, он перевел меня, но когда был сверху, начал выпрямлять осанку и дал мне легко подняться. Я был ему очень за это благодарен, потому что если бы он просто надавил мне на правую ногу, я бы не выдержал. Просто надавил бы, и я не смог бы дальше драться, вот так серьезно у меня был травмирован пах.

В ночь на 16 октября Суонсон подерется с Джонатаном Мартинесом на UFC Vegas 62.