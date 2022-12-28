Камил Гаджиев назвал условие для боя Вахитова и Минеева

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что бывшему чемпиону Glory в полутяжелом весе россиянину Артему Вахитову следует начать себя раскручивать, чтобы получить бой с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1).

«Очень интересный бой, но есть одно «но». Тема вообще ничего не делает для того, чтобы сегодня рынок к нему пришел с предложением, — сказал Гаджиев в подкасте Григория Дрозда. — Слушай, ну крутой атлет с точки зрения регалий, уровня побед, один из топовых российских бойцов всех времен. Он в Glory долго пояс держал, он неоднократный чемпион по любителям, очень крутой боец, но ничего не делает! Иногда человек говорит: «Мне это неловко, не хочу», хотя я не думаю, что он такой, но команда-то рядом! Что-то сделайте, чтобы про него говорили. Сейчас скажешь «Минеев — Вахитов», кто в теме, скажут: «Да это пушка!», а кто не в теме, скажут: «А это кто?» Ну как так-то... это просто зарывать себя».

Вахитов победил Минеева на Чемпионате России по тайскому боксу в 2013 году.